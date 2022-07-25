Сочи, Краснодарский край, 25 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Около 40 автомобилей, повреждённых из-за непогоды, эвакуированы с улиц Сочи, об этом написал 25 июля в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

Он сообщил, что работа по устранению последствий залповых ливней, обрушившихся на город 23–24 июля, ведётся круглосуточно.

«Эту неделю город начинает с чистыми улицами и дорогами, движению транспорта ничего не мешает. Продолжаем приводить в порядок дворы. Сильнее всего стихия ударила по центру Сочи. За эти дни с улиц Донская, Тимирязева и переулка Виноградного эвакуировали порядка 40 повреждённых автомобилей. На развязке Виноградный–Донская установили дополнительное ограждение, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. На улице Цюрупы на месте обвала подпорной стены выставлен пост нашей Службы спасения, ситуация под контролем», — написал Копайгородский.

Он также сообщил, что массовых отключений электроэнергии в городе не допущено, все социальные объекты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Сочи залповые дожди обрушились 23–24 июля. На всей территории города ввели режим ЧС.