Белфаст, Великобритания, 25 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Цитаты дипломатов США об американском вмешательстве во внутренние дела других стран обнародовала 25 июля генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом одной из приведённых цитат являются слова бывшего американского госсекретаря Майка Помпео, сказавшего про США, что «мы лгали, мы обманывали, мы крали».

«Как человек, который помог спланировать государственный переворот… это требует много времени», — также процитировала Мэйфан бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Кроме того, генконсул КНР напомнила, что экс-глава ЦРУ США Джеймс Вулси в ответ на вопрос о вмешательстве американской стороны в выборы в других странах сказал: «Ням, ням, ням».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной в мировой истории страной и самой большой угрозой для развития на планете.