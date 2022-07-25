Село Солонешное, Алтайский край, , 09:01 — REGNUM Алтайском крае только после предостережения прокурора Солонешенского района заключен контракт на сумму свыше 30 млн руб. и начато выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения культуры, сообщает сайт прокуратуры Иркутской области.

Дом культуры. Михайлов Amber_Cheetah

По данным надзорного органа, наиболее результативно надзорные мероприятия осуществляли прокуроры в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области прокурором Колосовского района объявлено предостережение директору подрядчика о недопустимости нарушения сроков работ по реконструкции здания районного дома культуры в с. Колосовка.

В Красноярском крае по постановлению Минусинского межрайоного прокурора к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере свыше 300 тыс. руб. по части 7 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечен директор подрядной организации в связи с нарушением сроков и качества проведения работ по капитальному ремонту кровли одного из сельских домов культуры.