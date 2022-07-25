Салехард, , 09:00 — REGNUM Ямальцы в Волновахе (ДНР) восстанавливают железнодорожную больницу. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Восстановление больницы в Волновахе Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальским строителям предстоит реконструировать восемь корпусов общей площадью семь тысяч квадратных метров. По всем объектам ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Первой предстоит сдать поликлинику. В августе в планах приступить к благоустройству территории.

Помимо восстановления корпусов, в больнице ямальцы поставят мебель и снабдят медучреждение всем необходимым медицинским оборудованием.

Кроме того, ямальцы восстанавливают в Волновахе четвертую школу, которую планируют сдать к 1 сентября. Идут строительные работы на станции переливании крови, в доме культуры и общежитии для маневренного фонда.

«Работы много. Но что важно: это будет не только восстановление зданий, но сдача под ключ, с мебелью и оборудованием», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с сотрудниками правительства ЯНАО 14 июня 2022 года подписали в Донбассе двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Ямал поможет району восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая повреждена на 85%.

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