Запорожье, Украина, 25 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Об этом 25 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Свидетельство о рождении

«Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет обо всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — уточнил в беседе с РИА Новости Рогов.

Отмечается, что документ уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Мелитополе Запорожской области начали выдавать российские паспорта. За месяц на подачу документов для получения российского паспорта записались более 10 тыс. человек — на полтора месяца вперёд. Кроме того, с 1 июля пенсионный фонд Мелитополя начал принимать первые заявки от пенсионеров.

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