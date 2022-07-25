Вашингтон, 25 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа попал в ДТП с участием мотоциклиста. Об этом 25 июля пишет TMZ.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

По данным издания, мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в лобовую часть автомобиля Момоа. Как отмечает СМИ, никто серьёзно не пострадал — владелец мотоцикла успел встать на ноги после удара, однако получил лёгкий ушиб ноги и большого пальца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий сезон сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли станет финальным. Его премьера состоится 26 августа 2022 года на Apple TV Plus.