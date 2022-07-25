Чебоксары, 25 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В июле 2022 года в Чувашии выявлено 17 зерновых деклараций, принятых с нарушениями, три из них прекращены производителями самостоятельно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

В июле пресечён оборот 17 партий недостоверно задекларированного зерна общей массой 12 380 тонн, произведённого в Яльчикском, Батыревском, Моргаушском, Аликовском, Комсомольском, Цивильском, Ибресинском и Урмарском районах.

Так, ведомством обнаружено 11 партий задекларированного зерна (пшеница, ячмень, рожь), в протоколах испытаний которых отсутствуют исследования на действующие вещества пестицидов, использованных при выращивании зерна, и одна партия пшеницы, не исследованная на содержание генно-инженерно-модифицированных организмов.

В адрес предприятий направлено 15 предостережений, после которых производители зерна самостоятельно прекратили три декларации, оформленные с нарушениями.

Всего с начала года на территории Чувашии ведомством выявлена 21 недостоверная декларация, прекращено действие семи из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии остаются неиспользуемыми 17 тыс. гектаров сельхозземель. По оценке управления Россельхознадзора, при посадке зерновых на данных территориях валовой сбор зерна в республике достиг бы 1 млн тонн.