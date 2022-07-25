Москва, 25 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Европейский союз должен быть готов к худшему варианту по поставкам российского газа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

Она считает, что «рано или поздно» поставки из России полностью прекратятся. И уже 12 государств ЕС либо частично получают, либо вообще не получают из РФ газ.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала глава ЕК.