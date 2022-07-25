Омская область, 25 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Омской области прокурором Колосовского района объявлено предостережение директору подрядчика о недопустимости нарушения сроков работ по реконструкции здания районного дома культуры в с. Колосовка, сообщает сайт генпрокуратуры.

Ryazangov.ru Новый Дом культуры

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2022 года в Сибири выявлено выявлено 174 нарушения законодательства при реализации национального проекта «Культура».

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