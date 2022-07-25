Москва, 25 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, президент России Владимир Путин поздравил следователей с Днём сотрудников органов следствия и поблагодарил их за добросовестную службу, верность лучшим традициям следственной работы, сообщается на сайте Кремля.

Sledcom.ru Следователь

Президент подчеркнул, что необходимо жёстко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей.

«Следователи ведут ответственную работу, решают задачи государственной значимости, вносят огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом, отстаивают верховенство закона и справедливости», — отметил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники Следственного комитета РФ, а также следователи МВД и ФСБ достойно продолжают эти исторические традиции.

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