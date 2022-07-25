Минусинск, Красноярский край, 25 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2022 года в Сибири выявлено выявлено 174 нарушения законодательства при реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает сайт прокуратуры Иркутской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Долгострой

Так, в Красноярском крае по постановлению Минусинского межрайоного прокурора к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере свыше 300 тыс. руб. по части 7 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечен директор подрядной организации в связи с нарушением сроков и качества проведения работ по капитальному ремонту кровли одного из сельских домов культуры.

Всего за первое полугодие прокурорами внесены 84 представления об их устранении, 46 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения законодательства. В связи с допущенными нарушениями законов к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 51 должностное лицо, возбуждено одно уголовное дело.