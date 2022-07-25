Биробиджан, , 09:00 — REGNUM С крыши многоэтажного дома в Биробиджане упал мужчина, который чинил кровлю в рамках капитального ремонта. Рабочий госпитализирован с тяжёлыми травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Кровля после ремонта Из личного архива Валентины Савченко

Читайте также: Следствие назвало версии падения башенного крана в Хабаровске

По предварительным данным, на объекте не соблюдались требования по охране труда. Мужчина работал на высоте без предварительного обучения и инструктажа по технике безопасности, ему не предоставили страховочный инвентарь.

«В настоящее время прокуратурой осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление более детальных обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших возникновению данного несчастного случая. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года башенный кран упал на стройке в Хабаровске из-за технической неисправности или нарушения правил его эксплуатации. Погиб рабочий, а крановщик выпал из кабины и получил тяжёлые травмы.