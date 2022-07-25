Вашингтон, , 08:49 — REGNUM По мнению американского вице-президента Камалы Харрис, для США являются «серьезной проблемой» ежедневные беременности женщин в стране. Она заявила об этом 24 июля в ходе своего выступления на тему абортов.

Камала Харрис Harris.senate.gov

По словам Харрис, недавно принятый в США скандальный закон об абортах необходим стране и в случае, если на Белый дом подадут за него в суд, позиция американской администрации якобы будет более выигрышной, чем в случае, если бы такого закона не было.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — добавила она

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский вице-президент при администрации Билла Клинтона — Альберт Гор, заявил, что власть в США захвачена «правительством меньшинства» и в стране наблюдается кризис демократии.