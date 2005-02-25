Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В закрытом городе Вилючинск в Камчатском крае прошла торжественная встреча новейшего корвета «Гремящий», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Mil.ru Корвет «Гремящий»

«Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20 385 «Гремящий» с управляемым ракетным оружием», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках масштабного перевооружения армии и флота России новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке.

Корвет «Гремящий» отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Также он вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками и стрельбовым комплексом для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон», ЗРК «Редут».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля при поддержке нацпроекта «Производительность труда» на Амурском судостроительном заводе для пополнения корабельного состава Тихоокеанского флота заложен корвет «Быстрый».

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