Уфа, 25 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 25 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

T. me/gibddtatarstan ДТП в Татарии

По его словам, вечером 24 июля в Караидельском районе на 59 км автотрассы Бирск — Тастуба — Сатка автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 37-летний житель Мишкинского района, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся в кювет.

Отмечается, что в результате ДТП 36-летняя пассажирка и двое детей (8 и 10 лет) были доставлены в медучреждение.

«Со слов мужчины, он уснул за рулём. Следует отметить, что дети были не пристёгнуты ремнями безопасности», — сообщил Севастьянов.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водитель сбил четырёх женщин-пешеходов.