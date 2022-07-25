Иркутск, , 08:45 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о гибели двух детей за прошедшие выходные (23-24 июля). Так, в Боханском районе в результате электротравмы, полученной в бане, погибла девочка 14 лет. В Тайшетском районе во время игры в заброшенном домовладении при неустановленных обстоятельствах погиб мальчик 11 лет.

Оба ребенка воспитывались в полных благополучных семьях.

По указанным фактам органами прокуратуры, полиции и Следственного комитета проводятся проверки, в том числе на предмет установления причин и условий, способствовавших гибели детей.

При выявлении нарушений закона будут приняты меры к их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели трехлетнего ребёнка, выпавшего из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже в Черемхово.

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