Луганск, 25 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Алчевск Луганской Народной Республики. Об этом сообщило 25 июля представительство республики в СЦКК.

Defense. gov HIMARS

Согласно информации представительства, удар противника зафиксирован в 3:00. Вооружённые украинские формирования применили для атаки по Алчевску РСЗО HIMARS, выпустив пять ракет.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, союзным войскам за последние две недели удалось уничтожить четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.