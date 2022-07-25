Москва, , 08:45 — REGNUM Ещё ряд зарубежных государств следует привлечь к работе по формированию международного трибунала для оценки преступлений киевского режима, совершённых в Донбассе и на Украине. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права», — сказал Бастрыкин в интервью »Российской газете».

В их числе он назвал Сирию, Иран и Боливию. А вот создание такого трибунала под эгидой ООН, с учётом позиции западных стран, Бастрыкин считает бесперспективным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что это должен быть «не просто российский трибунал, а международный трибунал, трибунал союзников, единомышленников, который подтверждает идею, что сегодня мир многополярен». По его словам, в его состав по преступлениям на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.

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Добавим, что, по данным СКР, на сегодняшний день возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел о событиях на Украине. Фигурантами по ним проходят представители военного и политического руководства страны, члены радикальных националистических объединений, а также представители украинских вооружённых формирований. Всего свыше 400 человек.

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