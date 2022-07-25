Москва, , 08:44 — REGNUM По Москве запустили новый проект «Маршрут к долголетию». Между Центральным АО и центром Троицка начал курсировать автобус «Маршрут к долголетию», сообщается на портале мэра столицы.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На специальном автобусе люди старшего поколения смогут бесплатно и с комфортом: доехать до центров проекта «Московское долголетие». Москвичи смогут посещать занятия и мероприятия в другом районе или округе.

На первый маршрут между центрами «Московского долголетия» вышел микроавтобус, рассчитанный на 20 мест. До конца 2022 года планируют организовать еще несколько маршрутов автоусов «Маршрут к долголетию».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице работают 52 центра проекта «Московское долголетие». На их базе организовано более 1,5 тыс. клубов по интересам.

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