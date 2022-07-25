Владивосток, 25 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Приморье наметилась тенденция к росту заражений коронавирусом — за минувшие сутки выявлено уже 70 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Также в два раза выросло число обращений в поликлиники, почти 500 человек находятся на амбулаторном лечении.

Врачи фиксируют легкую и среднюю степени тяжести заболевших ковидом.

Летальных исходов не зафиксировано. Всего за время пандемии скончались почти 2 тыс. приморцев. Выявлен 176 631 случай заражения коронавирусом.

Специалисты призывают вакцинироваться и пройти ревакцинацию против COVID-19, чтобы обезопасить себя перед началом эпидсезона, а также подготовиться к вакцинации от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом.