Пекин, 25 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Демографический рост в Китае значительно замедлился, и, как ожидается, численность населения начнет сокращаться до 2025 года, сообщило издание Global Times со ссылкой на руководителя отдела по вопросам народонаселения и семьи Национальной комиссии по здравоохранению Ян Вэньчжуана.

Китайская крестьянка

Данные о рождаемости, опубликованные 24 июля, показали, что в нескольких провинциях страны число новых рождений в 2021 году было самым низким за последние десятилетия.

Число рождений в центральной провинции Хунань упало ниже 500 000 впервые за почти 60 лет. Только в южнокитайской провинции Гуандун число новых рождений превысило 1 миллион.

Китай вынужден принимать меры для того, чтобы повернуть вспять стремительное сокращение естественного прироста населения, поскольку многие молодые люди предпочитают не заводить детей из-за таких факторов, как высокие расходы и тяжелая работа.

По словам Ян Вэньчжуана, ожидается, что население Китая начнет сокращаться в еще до 2025 года.

Изменение законодательства Китая в 2021 году, которое разрешило женщинам иметь трех детей, не помогло решить проблему: многие женщины говорят, что изменения запоздали и их социально-экономическое положение слишком неуверенное, чтобы заводить детей.