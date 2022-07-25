Донецк, , 08:38 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:12 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 мм.