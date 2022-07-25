Москва, 25 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. К формированию международного трибунала по преступлениям киевского режима нужно включить Сирию, Иран и Боливию. С таким предложением выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В интервью «Российской газете» глава СК отметил сложность создания международного трибунала под эгидой ООН.

«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию», — заявил Бастрыкин.

Также руководитель ведомства предлагает привлечь к такой работе партнёров России по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.