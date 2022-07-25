Донецк, , 08:37 — REGNUM Углегорская ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождена от украинских нацистов силами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 июля сообщают «Известия».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в данный момент ведётся зачистка территории ТЭЦ от остатков киевских боевиков.

При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что на данный момент Углегорская ТЭЦ блокирована, однако ее территория ещё не зачищена.

Также он указал, что силы ЛНР наполовину освободили населённый пункт Новолуганское и добавил, что, согласно неподтверждённым данным, украинские вооружённые формирования отходят от населённого пункта Семигорье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Род Лиддл написал в статье для британской газеты Times, что правду о крупных успехах Вооружённых сил России в ходе спецоперации по и демилитаризации денацификации Украины намеренно скрывают СМИ Запада.