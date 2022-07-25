Донецк, 25 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Углегорская ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождена от украинских нацистов силами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 июля сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Отмечается, что в данный момент ведётся зачистка территории ТЭС от остатков киевских боевиков.

При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что на данный момент Углегорская ТЭС блокирована, однако ее территория ещё не зачищена.

Также он указал, что силы ЛНР наполовину освободили населённый пункт Новолуганское и добавил, что, согласно неподтверждённым данным, украинские вооружённые формирования отходят от населённого пункта Семигорье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Род Лиддл написал в статье для британской газеты Times, что правду о крупных успехах Вооружённых сил России в ходе спецоперации по и демилитаризации денацификации Украины намеренно скрывают СМИ Запада.