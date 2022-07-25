Иркутск, 25 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 26-28 июля в западных и северных районах ожидаются высокие классы пожароопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

26 июля местами по области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, северо—западный ветер 16-21 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала условий 16 и 17 июля.

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