Тегеран, 25 июля 2022, 08:33 — REGNUM Россия проводит более мудрую политику в мире, чем западные страны, заявил советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти.
Он также добавил, что в странах Азии формируются три центра силы в лице России, Ирана и КНР, которые независимо друг от друга противостоят идеологии экспансии и однополярного мира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Марк Эпископос в своей статье для американского журнала National Interest отметил, что Китай и Иран придерживаются российской точки зрения на ситуацию вокруг Украины.
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