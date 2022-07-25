Тегеран, 25 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Россия проводит более мудрую политику в мире, чем западные страны, заявил советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад?» — сказал Велояти в интервью газете Kayhan.

Он также добавил, что в странах Азии формируются три центра силы в лице России, Ирана и КНР, которые независимо друг от друга противостоят идеологии экспансии и однополярного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Марк Эпископос в своей статье для американского журнала National Interest отметил, что Китай и Иран придерживаются российской точки зрения на ситуацию вокруг Украины.

Читайте также: В США указали на поддержку Ираном и Китаем позиции России по Украине