Биробиджан, , 08:46 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн обратился к главному прокурору региона Заурбеку Джанхотову с просьбой сформировать законопроект, в котором была бы прописана персональная ответственность руководителей населённых пунктов за реализацию проектов в муниципалитете. В том числе отвечать они будут за сроки строительства объектов, сообщил 25 июля губернатор в своём телеграм-канале.

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Поводом для этого решения стала ситуация с реализацией проектов в Биробиджане, один из них пришлось отправить на доработку. Что именно предполагалось строить по этому проекту, глава региона не пояснил.

«Первым на рассмотрение был вынесен вопрос по определению единственного поставщика на выполнение работ по строительству участка тепловой сети в городе Биробиджане. Договор на проведение работ будет заключен с государственным предприятием «Облэнергоремонт плюс». Получили одобрение и другие проекты, один — направили на доработку. На заседании обратился к прокурору ЕАО с просьбой разработать нормативный документ о персональной ответственности глав муниципалитетов за сроки, объекты — за всё, что происходит в районе», — написал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года глава Якутии Айсен Николаев возложил на членов правительства республики персональную ответственность за импортозамещение.