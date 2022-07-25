Главам муниципалитетов ЕАО грозит персональная ответственность за стройки
Биробиджан, 25 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн обратился к главному прокурору региона Заурбеку Джанхотову с просьбой сформировать законопроект, в котором была бы прописана персональная ответственность руководителей населённых пунктов за реализацию проектов в муниципалитете. В том числе отвечать они будут за сроки строительства объектов, сообщил 25 июля губернатор в своём телеграм-канале.
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Поводом для этого решения стала ситуация с реализацией проектов в Биробиджане, один из них пришлось отправить на доработку. Что именно предполагалось строить по этому проекту, глава региона не пояснил.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года глава Якутии Айсен Николаев возложил на членов правительства республики персональную ответственность за импортозамещение.