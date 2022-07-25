Архангельск, 25 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В июне в Архангельской области объем просроченной задолженности по зарплате вырос на два миллиона рублей, сообщает Архстат.

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По данным ведомства, к 1 июля объем долга предприятий перед сотрудниками составил 29,9 млн рублей.

«Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 1,9 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Наибольшая задолженность, по данным статистики, образовалась в сфере строительства — 27,5 млн рублей.

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