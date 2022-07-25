Чебоксары, 25 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В столице Чувашии создана новая управляющая компания, на этот раз — муниципальная. В настоящее время готовится передача в управление десяти многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

ИА REGNUM В Чебоксарах. Набережная

Отмечается, что муниципальная управляющая компания ООО УК «Жилищная компания» создана на базе ООО «Жилищная Компания», учредителем которого с 2008 года является горкомимущество Чебоксар и которое занимается аварийно-диспетчерским обслуживанием более половины площади жилого фонда города. Власти заявляют, что у новой УК есть необходимая материально-техническая база «для качественного и своевременного оказания услуг».

В мае 2022 года вновь созданное муниципальное предприятие получило лицензию, дающее право управления многоквартирными домами. Отмечается, что после проведения собраний собственников в управление ООО УК «Жилищная компания» могут быть переданы десять многоэтажек.

Глава администрации Денис Спирин ссылается на поручение руководителя Чувашии Олега Николаева о контроле за работой управляющих компаний, так как организация управления многоэтажками и качество капитального ремонта «имеет очень много нареканий со стороны горожан».

«Мы хотим, чтобы вопросы, возникающие между жителями и управляющими компаниями, решались на месте. До настоящего времени администрация города из этого диалога была устранена», — пояснил Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в отопительном сезоне 2022 года по сравнению с предыдущим количество жалоб и обращений от горожан возросло с 9 762 до 12 197.

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