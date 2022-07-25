Мадрид, 25 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Профсоюзы призвали Европейскую комиссию ввести температурные ограничения для работающих на открытом воздухе после смерти нескольких человек в Мадриде на прошлой неделе во время изнурительной жары, передает 25 июля агентство France-Press.

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По данным исследования, проведенного агентством Eurofound, 23% всех работников в странах ЕС подвергаются воздействию высоких температур в течение 25% рабочего времени. Эта цифра возрастает до 36% в сельском хозяйстве и промышленности и до 38% среди строителей.

Медицина связывает продолжительное воздействие высоких температур с рядом хронических заболеваний и повышенным риском травматизма на рабочем месте.

«Рабочим необходима защита, соответствующая уровню постоянно растущей опасности в связи с экстремальными температурами, — сказал заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов Клаэс-Микаэль Шталь. — Политики не могут и дальше игнорировать опасность для наших самых уязвимых работников, сидя в прохладе своих кондиционированных офисов».

Конфедерация заявила, что в большинстве стран ЕС нет законодательства о максимальной температуре на рабочих местах, хотя в Бельгии, Венгрии и Латвии есть некоторые ограничения.

Во Франции, где в настоящее время нет ограничений по температуре на рабочих местах, только в 2020 году 12 работников умерли от теплового воздействия, заявили в профсоюзной конфедерации.

В Испании, где на прошлой неделе от сильной жары погибли трое работников, температурные ограничения все же установлены, но только для определенных профессий.