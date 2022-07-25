Уфа, , 08:32 — REGNUM 100 млн рублей намерены направить в июле 2022 года на поддержку муниципальных программ предпринимательства в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что денежные средства планируют выделить из бюджета региона. В результате поддержку могут получить 62 муниципалитета и городских округа республики, при этом суммы субсидии будут составлять от 250 тысяч рублей до 8,5 млн рублей.

«Наша задача — создать в республике благоприятные условия для предпринимателей. Основная цель программ господдержки — поддержать бизнес на всех этапах его развития», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра финансов региона Лиры Закуановной.

Отмечается, что предоставление субсидий муниципалитетам Башкирии производится на конкурсной основе при условии софинансирования из средств местного бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предприниматели получили более 6,3 млрд рублей льготных кредитов.