Владивосток, , 08:33 — REGNUM В русском историческом ландшафтном парке «Изумрудная долина» под Уссурийском состоялся фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!», сообщили 25 июля в пресс-службе правительства Приморья.

Казачество наших дней Irishka1990

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Отмечается, что фестиваль прошёл «живо, с казачьей удалью». Для гостей были организованы различные тематические мероприятия, казачьи игры, угощения.

«Фестиваль посетили более 500 человек. Приехал атаман из Амурской области, казаки состязались в умении владеть шашкой, демонстрировали навыки верховой езды. Гостей угощали кашей, чаем из настоящего тульского самовара», — рассказала заместитель руководителя департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Приморские объединения казаков ежегодно получают регулярную финансовую поддержку от государства. Средства предусмотрены в виде прямой субсидии в размере почти 10 млн рублей Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества.

Также казачьи общества Приморья на конкурсной основе получают гранты до 2,5 млн рублей на организацию и проведение программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые казаки принимали участие в Евразийском форуме казачьей молодёжи «Казачье единство — 2022» в подмосковной Кубинке.