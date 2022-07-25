Мадрид, 25 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Власти Европейского союза боятся, что после ухода итальянского премьер-министра Марио Драги со своего поста Италия может превратиться в «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европе. Такое мнение 25 июля высказал обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

Флаг Евросоюза

Как указал со ссылкой на дипломатические источники автор публикации, на протяжении последнего времени Италия превращается в место притяжения «нейтральных теорий», ставящих под сомнение позицию Брюсселя по конфликту на Украине.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — говорится в материале.

При этом де Мигель уточнил, что такое беспокойство властей ЕС связано с тем, что Италия в значительной степени зависит от поставок энергоносителей из России.

«Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», — добавил обозреватель.

Также автор публикации отметил, что, по его мнению, после ухода в отставку Марио Драги Брюссель потерял опору, а киевский режим — лишился ценного союзника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что вооружённые украинские формирования предприняли очередную неудачную попытку наступления.