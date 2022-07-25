Южно-Сахалинск, 25 июля 2022, 08:27 — REGNUM На Сахалине руководитель коммерческого предприятия пытался дать взятку в сумме 1 млн рублей сотруднику УФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СККР.
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Бизнесмен хотел, что бы силовик оказывал его фирме, которая занимается добычей и переработкой водных биоресурсов, покровительство. Сотрудник УФСБ от взятки отказался и сообщил о подкупе руководству.
Директора фирмы на время следствия заключили под стражу.
Как сообщало ИА REGNUM, задержан заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани МЧС по Татарии. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.