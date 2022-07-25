Берёзовский, Свердловская область, 25 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области местный владелец собаки заплатит компенсацию за её нападение на подростков. Об этом сообщает 25 июля пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Инцидент произошёл днём 15 февраля. Животное сорвалось с цепи и укусило 15-летнего школьника, а затем и 12-летнего.

По иску прокурора суд обязал хозяина собаки уплатить каждому пострадавшему по 100 тыс. рублей. Правда, это решение пока не вступило в силу.