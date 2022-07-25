Лондон, 25 июля 2022, 08:25 — REGNUM На Западе СМИ искажают картину боевых действий на Украине, скрывая от читателей крупные успехи Вооружённых сил России в ходе спецоперации. Об этом написал журналист Род Лиддл в статье британской газеты The Times.

Утренняя газета
Утренняя газета
Broppress.ru

По его словам, западные СМИ пытаются преувеличить возможности ВСУ, при этом крупные усепхи российских войск освещаются намного скромнее. Автор указал на тенденцию — чем больше успехов у ВС России, тем больше СМИ пишут о «зверствах» российских военных. При этом сообщения попадают в главные заголовки, искажая картину боёв.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду, — пишет британский журналист. — Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету».

В результате, по мнению автора материала, взгляд Запада на события не является беспристрастным.