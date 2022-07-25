Лондон, , 08:22 — REGNUM Генеральный консул Китая в Белфасте (Великобритания) Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты дипломатов США о вмешательстве во внутренние дела других стран.

США vs Китай Iecs

Так, Мэйфан привела слова бывшего советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона о планировании госпереворота за рубежом.

«Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени», — процитировала его Мэйфан.

Также она напомнила слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты «лгали, обманывали и крали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай выступил с предупреждениями в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Читайте также: КНР не исключает военного ответа в случае визита Пелоси на Тайвань