25 Июля
Совещание Путина по авиастроению и авиаперевозкам — трансляция
25 июля президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщает пресс-служба Кремля.
С докладами выступят заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.