Луганск, 25 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Город Алчевск Луганской Народной Республики в очередной раз стал мишенью для обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения.

Система залпового огня HIMARS

Обстрел населённого пункта о стороны военных формирований Украины был зафиксирован 03:00 25 июля,

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Всего по городу было выпущено пять ракет.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу со стороны ВСУ город Алчевск Луганской Народной Республики подвергся и вечером 16 июля. Огонь вёлся из РСЗО HIMARS. Украинские боевики выпустили по населённому пункту две ракеты. В результате погибли два человека — руководитель алчевской общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и один из волонтеров движения.

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