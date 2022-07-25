Красноярск, , 08:18 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Подозреваемого нашли во дворе жилого дома с телесными повреждениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина избивал собаку, пока не потерял равновесие и не упал на асфальт. Очевидцы отвезли животное к ветеринару, однако собака в результате скончалась. Тем временем, мужчина был госпитализирован в медучреждение.

«Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.