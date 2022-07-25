Салехард, 25 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В столице Ямала в доме по улице Северной, 2 провалился пол. Об этом жительница Салехарда написала в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

«Дом признан аварийным и подлежащим расселению до 2025 года, ему больше 40 лет, строился как временное жильё. В квартирах плесень, ночами слышен треск, мыши, крысы одолевают, рушится потолок. Есть акт обследования, свай под домом практически не осталось. Проживают маленькие дети, женщины, инвалиды, страшно ложиться спать. Бьём тревогу, но нас никто не слышит!» — пишет жительница дома в группе «Подслушано в Салехарде».

На жалобы жительницы дома по по улице Северной, 2 администрация Салехарда ответила, что 11 июля 2022 года специалисты ЖКХ выехали по адресу, провели обследование. Автору поста была предложена квартира из маневренного фонда, которая готова к заселению. Ей осталось лишь подписать документы. Будут ли расселять в таком же срочном порядке жителей остальных пяти квартир ветхого дома, в мэрии не уточняют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи обрушился потолок отеля Green Flow.