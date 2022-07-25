Херсон, Украина, , 08:15 — REGNUM Очередную неудачную попытку наступления в Херсонской области предприняли вооружённые украинские формирования. Об этом 25 июля сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов пояснил, что это произошло из-за того, что область — это степной район, где любые перемещения ВСУ завершаются не приносящими успех атаками и добавил, что такие попытки приводят только к ещё большему числу потерь среди украинских военных.

«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — отметил замглавы администрации Херсонской области, уточнив, что киевский режим ведёт сознательное нагнетание обстановки по поводу региона для того, чтобы выпросить больше денежных средств у стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на позициях украинских войск в подконтрольном Киеву Запорожье начался пожар.