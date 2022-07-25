Херсон, 25 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Очередную неудачную попытку наступления в Херсонской области предприняли вооружённые украинские формирования. Об этом 25 июля сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов пояснил, что это произошло из-за того, что область — это степной район, где любые перемещения ВСУ завершаются не приносящими успех атаками, и добавил, что такие попытки приводят только к ещё большему числу потерь среди украинских военных.

«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — отметил замглавы администрации Херсонской области, уточнив, что киевский режим ведёт сознательное нагнетание обстановки по поводу региона для того, чтобы выпросить больше денежных средств у стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на позициях украинских войск в подконтрольном Киеву Запорожье начался пожар.