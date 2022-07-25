Уфа, 25 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Льготные кредиты на сумму 6,3 млрд рублей получили предприниматели в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба национального банка по Башкирии Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

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Сообщается, что с 16 марта по 10 июля 2022 года в Башкирии антикризисную поддержку получили 380 предприятий и предпринимателей.

«Сумма оборотных и инвестиционных кредитов, включая вновь выданные и реструктуризированные, превысила 6,3 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что согласно программе оборотного кредитования Банка России, ставка для малого бизнеса составляет до 15% годовых, для среднего бизнеса — до 13,5%.

Сообщается, что кредиты, которые предоставляются в рамках совместной программы Банка России и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, стали дешевле: так, с 15 июля предельная ставка по таким кредитам установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на три процентных пункта. Новые условия распространяются и на ранее выданные по данной программе кредиты, пояснили в пресс-службе.

«Банки будут заключать дополнительные соглашения с заемщиками или направлять уведомления о снижении ставки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что льготные кредиты могут получить самозанятые граждане, предприниматели, малые и средние предприятия, при этом вид деятельности значения не имеет.

«Максимальная сумма кредита для МСП составляет от 3 млн до 1 млрд рублей, для самозанятых не превышает 500 тыс. рублей. Льготный кредит можно оформить на срок до трех лет. Ссуду можно взять и на больший срок, но по истечении трех лет процент может измениться», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снизили налоги для работающих по патенту предпринимателей.