Нейпьидо, 25 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Военные власти Мьянмы в прошедшие выходные в соответствии с законом о борьбе с терроризмом казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, демократического активиста Чжо Мин Ю и ещё двоих человек. Об этом 25 июля сообщает оппозиционное издание The Irrawaddy.

OneNews Кордон полиции. Мьянма. 2021

Отмечается, что всем четверым приговорённым 22 июля разрешили пообщаться со своими семьями по видеосвязи. Это вызвало опасение родственников, что вынесенный в январе смертный приговор за организацию в Янгоне вооружённого сопротивления военному режиму, пришедшему к власти 1 февраля 2021 года, вскоре будет приведён в исполнение.

The Irrawaddy «Но представитель режима опроверг слухи и заявил, что казни не будут проводиться в спешке, поскольку приговорённым необходимо пройти медицинские осмотры и другие процедуры».

По данным издания, это первые политические диссиденты Мьянмы, казнённые с 1976 года, когда в янгонской тюрьме Инсейн был повешен лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У. Всего же приведения смертных приговоров в исполнение ожидают более 100 человек.

В материалах издания регулярно публикуются материалы о столкновениях вооружённых противников режима с правительственными войсками, в результате которых убитыми и ранеными оказываются десятки солдат и офицеров.

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