Благовещенск, 25 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Благовещенске произошло ДТП с участием двух машин, которые ехали по вызову для оказания экстренной медицинской помощи. Скорая и реанимобиль столкнулись 25 июля на перекрёстке улиц Шевченко и Красноармейская, их фото размещено в соцсетях.

Https://vk.com/spb_today ДТП со скорой помощью (скриншот группы «ДТП и ЧП")

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В результате аварии один из автомобилей скорой помощи опрокинулся на бок. На место ДТП приехали врачи и спасатели. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Ростове-на-Дону в ДТП попала скорая помощь с беременной пациенткой.