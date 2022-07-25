с. Бобровка, Алтайский край, 25 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который чуть не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ», замяли историю с прокурорской проверкой данного инцидента, а уволившаяся было по собственному желанию (а не по статье) автор рассылки уже вернулась к своим обязанностям, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Руководство образовательного учреждения считает достаточным то, что педагог извинилась.

Цитата из садистского мультфильма про Ваню и Колю, который намеревались показать алтайским школьникам

Напомним, в марте 2022 года заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова разослала по почте ссылку на ролик с бандеровской дичью 19 педагогам школы. От показа ролика детям на классном часе уберегло только то, что Шлыкова увидела в нем лишь «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено). После того как данная история спровоцировала широкий общественный резонанс, сама Шлыкова заявила, что это «внутренние дела школы».

«Отличного» педагога школа и район защищали до последнего, даже несмотря на прокурорское представление об увольнении. Вместо этого Шлыковой разрешили уволиться по собственному желанию. На этом фоне началась активная «общественная деятельность» по составлению «коллективных писем» в поддержку Шлыковой. Председатель районного комитета по образованию Александр Амельченко рассказал «Толку», что с Юлией Шлыковой он встречался лично, чтобы предложить ей вернуться в школу. Педагог приняла это предложение.

В защиту Шлыковой высказался и директор бобровской школы Владимир Коротенко:

«Да, педагог совершила грубую ошибку, но она извинилась, и я в любом случае за нее. Этот ролик не увидели дети, многие педагоги его не увидели. Я рад, что Юлия Игоревна вернулась к нам на прежнюю должность».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» в Алтайском крае было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про «Ваню» и «Колю», где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах».

Апогеем вражды стало подробное описание действий «Коли» после того, как «Ваня» напился и начал крушить дом «Коли». «Ване» досталось битой по голове, головой об батарею. Затем случились отрыв руки, отрезание гениталий. Истязания продолжились молотком по зубам, отрывом ребра, кишками, намотанными на голову, обливанием кипятком, защемлением головы в двери и её отрывом. Сама Шлыкова заявила, что отправляла педагогам ссылку на «хороший мультфильм», но в результате хакерской атаки произошла подмена ссылки.

В адрес жительницы Анны Прокоповой, дочь которой учится в данной школе, после обнародования информации стали поступать угрозы. В записке, просунутой утром 31 мая в дверь дома, где проживают Прокоповы, дословно напечатано следующее: «Тварь отстань от школы не поймешь дочечка твоя сдохнет».

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